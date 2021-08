Calciomercato Milan – Trequartista, la priorità è Ziyech: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech del Chelsea è l'obiettivo numero uno del Diavolo per il ruolo di trequartista

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , deve acquistare un nuovo trequartista. Hakim Ziyech , secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è uno dei preferiti per ricoprire il ruolo. Molto probabilmente il preferito, nei pensieri dello staff tecnico e della dirigenza del club di Via Aldo Rossi.

Al punto tale che il Milan, pur di prendere Ziyech dal Chelsea , sarebbe disponibile ad aspettare gli ultimi giorni di calciomercato pur di mandare in porto la sua strategia. Ovvero, quella di prelevare il fantasista marocchino (ma di passaporto olandese, quindi tesserabile come comunitario) con la formula del prestito con diritto di riscatto .

Ieri pomeriggio Ziyech è sceso in campo da titolare nell'amichevole Arsenal-Chelsea, terminata 1-2 per i 'Blues'. L'ex Ajax, però, non è sicuro di rimanere a Londra, alla corte di Thomas Tuchel, nel caso in cui, come accaduto nella stagione 2020-2021, dovesse avere poco spazio.