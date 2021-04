Compleanno Panucci, gli auguri del Milan sui social | News

Christian Panucci, ex difensore del Milan, compie oggi 48 anni. È rimasto poco in rossonero, ma ha vinto trofei importanti

Oggi, lunedì 12 aprile 2021, Christian Panucci , ex difensore del Milan , compie 48 anni. Il club rossonero ha voluto augurare buon compleanno a Panucci con un post sui propri canali social ufficiali.

Passato dal Genoa al Milan nell'estate 1993 per 11,5 miliardi di lire , comprensivi del cartellino di Roberto Lorenzini, il savonese Panucci non ha giocato moltissimo con la maglia rossonera.

È rimasto, infatti, fino al gennaio 1997, quando il Diavolo lo cedette al Real Madrid per 8 miliardi di lire per via di contrasti con l'allora tecnico rossonero, Arrigo Sacchi.