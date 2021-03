Compleanno Nesta: gli auguri del Milan sui social

Alessandro Nesta, oggi allenatore del Frosinone, ha indossato la maglia del Milan dal 2002 al 2012: ha vinto in rossonero ben dieci trofei

Alessandro Nesta , nato a Roma il 19 marzo 1976 , compie oggi 45 anni . Universalmente riconosciuto come uno dei migliori difensori di sempre, Nesta ha indossato la maglia del Milan per dieci stagioni, dal 2010 al 2012 . Motivo per cui il club rossonero, oggi, gli ha augurato buon compleanno con un post sui propri canali social ufficiali.

Nesta, nato e cresciuto nella Lazio, si è trasferito al Milan il 31 agosto 2002 per 31 milioni di euro. In dieci anni a Milano, ha collezionato 326 gare tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finali di coppe e supercoppe varie, segnando 10 gol. La sua carriera, in rossonero, è stata molto proficua in termini di vittorie.