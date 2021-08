Compleanno Muntari – Ecco gli auguri del Milan su Twitter

Sulley Muntari festeggia oggi il suo 37esimo compleanno e il Milan fa gli auguri. Vi ricordate il suo gol al Barcellona?

Il suo gol più famoso rimane quello contro il Barcellona nel match di Champions League giocato a San Siro nel 2013. In molti però ricorderanno il noto "Gol di Muntari", non assegnato nella partita contro la Juventus nel 2012. La palla oltrepassò la linea di porta, ma la terna arbitrale non se ne accorse e non diede il gol al Milan.