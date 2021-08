Calciomercato Milan – Chi è Faivre: ruolo, stipendio e skills (Video)

Il Milan è interessato a Romain Faivre, calciatore del Brest. Conosciamo meglio l'ex Monaco, che sembra essere vicino ai rossoneri

Salvatore Cantone

Nelle ultime ore si parla di un interessamento del Milan per Roiman Faivre. Sono in corso infatti dei contatti con l'agente del calciatore per cercare di trovare la quadra definitiva. Classe 1998, potrebbe essere lui l'acquisto giusto per rinforzare la squadra di Stefano Pioli. In attesa di un'eventuale fumata bianca, conosciamolo meglio Romain Faivre nelle prossime righe.

CHI È FAIVRE

Romain Faivre è nato il 14 luglio 1998 a Asnières-sur-Seine, nel nord della Francia. Al momento è un giocatore del Brest. E' un calciatore molto interessante, seguito da diversi club europei, tra cui il Bayern Monaco.

CARRIERA

Faivre inizia la sua carriera nel Racing Colombes 92, polisportiva parigina specializzata nella crescita di giovani talenti. Successivamente, dopo essere stato nel settore giovanile del Tours, si spalancano le porte del Monaco. Dopo delle difficoltà iniziali con Jardim, le cose cambiano con Thierry Henry, che sostituisce Jardim nell'ottobre del 2018.

Il debutto infatti arriva nel dicembre 2018, cioè quando Faivre entra in Monaco-Guingamp, gara persa dai monegaschi per 0-2. In realtà, però, si è trattato solo di un lampo: Jardim torna in panchina al Monaco e di fatto spedisce nuovamente il francese nella squadra B. Inevitabile dunque il suo approdo al Brest nell'estate del 2020 per soli 400.000 euro. Faivre fa vedere di che pasta è fatto e nella stagione scorsa ha totalizzato 5 assist e 6 gol in 36 presenze.

RUOLO

Forse caratteristica principale di Faivre è la duttilità. Il classe 1998 non è solo un centrocampista, ma può giocare praticamente in ogni posizione: esterno d'attacco (destra e sinistra), ma anche trequartista. Nel Brest è stato utilizzato spesso come esterno sinistro nel 4-4-2, ma al Milan potrebbe giocare sulla trequartista e alternarsi così a Brahim Diaz. Caratteristiche? E' molto bravo nel dribbling, cosa che testimonia un'ottima tecnica.

DATI E STATISTICHE

Nella stagione passata in Ligue 1 ha totalizzato 36 partite, segnando 5 gol e producendo anche 6 assist. Un'apparizione anche in Coppa Francia. In generale, tra Monaco, Monaco B e Brest, ha segnato 13 gol e totalizzato 11 assist in 87 presenze, per un totale di 7162 minuti.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Come detto, sono in corso i contatti tra Milan e Brest per Faivre. I francesi valutano il giocatore tra i 15 e i 17 milioni, mentre i rossoneri ne offrono circa 10. L'operazione potrebbe chiudersi con un'offerta da 12 milioni di euro più bonus a titolo definitivo, senza inserire alcun prestito. Su Faivre ci sono anche Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, ma il centrocampista avrebbe dato la sua priorità al Diavolo.