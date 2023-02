“Il primo compleanno senza di te”: il ricordo del Milan per Mihajlovic

Nato a Vukovar, nella ex Jugoslavia, il 20 febbraio 1969, oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. L'ex calciatore di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, nonché ex allenatore, in Serie A, di moltissime squadre tra cui anche il Milan (stagione 2015-2016) è scomparso, come noto, lo scorso 16 dicembre 2022, stroncato dalla leucemia.