Compleanno Maignan: gli auguri del Milan per i 28 anni del portiere

Una stagione che Mike, probabilmente, immaginava diversa. Il lungo stop da settembre a fine febbraio lo ha tenuto lontano dai campi, dalle competizioni e dai tifosi, ma non ha scalfito il suo carisma e la sua carica. Maignan è tornato in campo in occasione di Milan-Atalanta del 26 febbraio scorso, in tempo per essere decisivo a suo modo nel finale di stagione. La sua parata su Harry Kane a Londra ha sigillato il passaggio ai quarti, il rigore respinto a Napoli ha regalato le semifinali. Interventi memorabili, compiuti da un campione che oggi festeggia 28 anni e, dopo gli impegni con la nazionale francese, si prepara a una nuova stagione da protagonista. Da tutti noi, auguri Mike!". Mercato Milan, affare con la Juve? Le ultime >>>