Compleanno Laursen – Ecco gli auguri del Milan su Twitter

L'ex difensore rossonero Martin Laursen compie oggi 44 anni. Il Milan lo celebra con un tweet: il danese ha giocato 3 stagioni col Diavolo

"Tanti auguri di buon compleanno, Martin Laursen". Questa è la didascalia utilizzata dal Milan nel tweet per gli auguri al danese. L'ex difensore ha iniziato la sua carriera con la maglia del Silkeborg, poi si è trasferito in Italia giocando con Verona e Parma prima di arrivare al Milan. Dal 2004 al 2009, ha giocato nell'Aston Villa.