Compleanno Ibrahimovic, gli auguri del Milan: “Non ne fanno più come te”

Oggi, 3 ottobre, è un giorno speciale per Zlatan Ibrahimovic, che spegne 41 candeline. Nonostante l'età lo svedese non perde occasione per mostrare la sua ancora intatta volontà di tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno fino a gennaio. Allenamenti in piscina e in palestra per tornare ad essere decisivo in campo. L'età anagrafica può aspettare, Zlatan ha voglia di abbattere ogni muro e di tornare a macinare record su record.