Compleanno Ganz: gli auguri del Milan sui canali social ufficiali

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile ed ex attaccante rossonero, festeggia oggi il suo 53° compleanno: gli auguri social del club

Nato a Tolmezzo (UD) il 13 ottobre 1968, Maurizio Ganz , allenatore del Milan Femminile ed ex attaccante rossonero, festeggia oggi il suo 53° compleanno . Il club rossonero gli ha fatto gli auguri sui propri canali social ufficiali.

Ganz ha giocato nel Milan per un totale di due stagioni, dal gennaio 1998 al dicembre 1999 , collezionando 52 presenze in tutte le competizioni e segnando 11 gol . Nel suo palmarès con il Diavolo figura lo Scudetto 1999 con Alberto Zaccheroni allenatore.

Opinionista, poi, per 'Milan TV', Ganz è diventato allenatore della Prima Squadra del Milan Femminile il 25 giugno 2019. La redazione di 'PianetaMilan.it' si unisce agli auguri di compleanno per il mister friulano.