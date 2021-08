Compleanno Filippo Inzaghi – Ecco gli auguri del Milan su Twitter

Il 9 agosto compie gli anni Filippo Inzaghi, leggenda rossonera. Il Milan su Twitter gli augura un buon compleanno

Il 9 agosto è un giorno dolce per il mondo Milan : parliamo della data del compleanno della leggenda rossonera Filippo Inzaghi. L'ex attaccante del Diavolo compie oggi 48 anni. Su Twitter, il Milan gli ha dedicato un post molto particolare ed i tifosi l'hanno ricoperto di messaggi d'affetto.

Con la maglia del Diavolo, Inzaghi ha segnato 126 gol in 300 partite. Con la maglia rossonera, Pippo può vantare numerosi trofei vinti: 2 Scudetti (2003-2004, 2010-2011), 2 Supercoppa Italiana (2004, 2011), una Coppa Italia (2002-2003), 2 Champions League (2002-2003, 2006-2007), 2 Supercoppa UEFA (2003, 2007) e un Mondiale per Club (2007).