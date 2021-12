Compleanno Calabria, gli auguri (particolari) del Milan sui social

Il Milan ha fatto gli auguri di compleanno a Davide Calabria, che oggi compie 25 anni. Ecco il post pubblicato sui social dal club rossonero

"Tanti auguri Davide Calabria! Speriamo di rivederti presto in campo". Questo il commento dei rossoneri che, in questo periodo, sanno facendo a meno del ragazzo. Fermo, come noto, per via di uno stiramento al polpaccio rimediato nel mese di novembre in ritiro con la Nazionale Italiana. Vice Theo, colpo di mercato del Milan in casa United? Le ultime >>>