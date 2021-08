Compleanno Brahim Diaz, gli auguri di Isco: “Manchi fratello” (FOTO)

In occasione del compleanno di Brahim Diaz l'obiettivo di mercato del Milan Isco ha voluto omaggiare il suo ex compagno al Real Madrid

L'avvento dei social, si sa, ha avvicinato sempre di più i tifosi ai propri beniamini. Tra commenti e foto particolari si riesce ad ammirare da più vicino la vita privata dei calciatori. E così accade che un semplice sms usato in precedenza si trasformi in un post Instagram visibile a tutti.

E' il caso della 'story' di Isco, trequartista del Real Madrid sempre nel mirino del Milan per il dopo Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo, oltre a commentare una foto di Samu Castillejo, ha pubblicato una foto con Brahim Diaz per augurargli buon compleanno. La didascalia 'Mi manchi fratello' accende le fantasie del pubblico rossonero, che accoglierebbe a braccia aperte un calciatore della sua classe. Ecco l'immagine. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: occasione Isco, interesse concreto per Tete