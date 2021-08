Calciomercato Milan – Isco si avvicina? Ecco l’indizio social | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Isco, giocatore del Real Madrid, si avvicina ai rossoneri? Spunta un indizio social

Isco si avvicina al Milan? Forse è presto per dirlo, ma i social regalano sempre spunti interessanti. Il calciatore del Real Madrid, infatti, ha commentato una foto di Samu Castillejo in cui è in posa insieme a Brahim Diaz e TheoHernandez. Isco ha scritto: "Che tridente". Vuol dire tutto o nulla, tuttavia immaginiamo che il trequartista possa decidere di trasferirsi al Milan e incontrare così i suoi amici. Ecco la foto.