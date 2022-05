“Chi non salta nerazzurro è!”, Berlusconi non resiste e salta (Video)

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, si gode la festa scudetto rossonera. Parte il coro contro l'Inter e lui salta con i tifosi

Tra i tanti personaggi illustri presenti alla festa scudetto del Milan c'è anche Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Milan è arrivato in Piazza Duomo con largo anticipo per aspettare la squadra per la cena serale prevista in un noto ristorante del centro di Milano. Nel frattempo si è intrattenuto con quelli che sono stati i suoi tifosi per 31 lunghi anni.