Champions League, girone di ferro per il Milan: le reazioni social | LIVEBLOG

Girone di Champions League tutt'altro che semplice quello del Milan, che ha pescato Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Ecco come l'hanno presa i tifosi sui social

Un girone difficile, come ci si aspettava. D'altronde non poteva che essere così visto che il Milan partiva addirittura dalla quarta fascia. I rossoneri, nel girone B di Champions League, affronteranno Atletico Madrid, Liverpool e Porto. La squadra di Stefano Pioli dovrà dare il 110% per provare a staccare il pass per gli Ottavi di Finale. Ma cosa ne pensano i tifosi dopo che l'urna di Istanbul ha offerto questi nomi? C'è chi si aggrappa alla grande storia rossonera nella competizione, chi invece si dimostra molto più pessimista per un eventuale passaggio del turno. Ecco le migliori reazioni social. Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite