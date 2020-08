Castillejo: “Non poteva finire meglio. Felice per il gol”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta contro il Cagliari, Samu Castillejo ha commentato il risultato del match di San Siro. “Non poteva finire meglio ragazzi! Felice per il gol. Carichiamo le batterie per partire al massimo la prossima stagione”, ha scritto lo spagnolo sui social. Il numero 7 rossonero è stato anche ieri sera tra i migliori in campo della squadra di Pioli, che lo riproposto dal 1′ dopo l’infortunio muscolare che lo aveva fermato per un paio di settimane.