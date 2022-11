Cassano attacca Costacurta: “Non dire c****te”. Arriva la replica di Billy

Antonio Cassano, come sempre non le manda a dire. Stavolta punge Alessandro 'Billy' Costacurta, che risponde con un post Instagram

"Fagioli è meglio di Gavi, ma gliel'hanno detto a Costacurta che Gavi a 17 anni ha fatto l'esordio da titolare nella Spagna e da un anno e mezzo è titolare nella Spagna e nel Barcellona, ha due c******i così, ha una personalità impressionante e una qualità immensa. Xavi lo fa giocare titolare al posto di de Jong. Fagioli e Miretti sono due ragazzi che adesso stanno giochicchiando , ma ancora non si vede niente perché un talento può fare anche 20′ e io dico ‘cavolo quello è un talento' come Gavi con l'Italia a San Siro, quello è un talento punto".

"Arriva Costacurta e inizia a dire, "è meglio", ma è meglio di cosa. Ha fatto bene queste due partite, ma io Fagioli e Miretti penso che possano crescere, Iling anche. La Juventus sta lavorando bene a livello giovanile, ma non sono talenti, non sono giocatori che possono essere campioni o fuoriclasse. Questo invece (Costacurta, ndr) dice c****e su c****e per cosa, per essere ripreso per dargliela buona, perché è amico di qualche procuratore ecc. Costacurta cerca di non dire c****e".