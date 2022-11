Milan, Ibrahimovic sbarca su Netflix: annunciato il suo nuovo film

Il Milan si prepara alla partita di Serie A contro la Cremonese, la penultima prima della pausa Mondiale. Non solo campo e calcio giocato: Zlatan Ibrahimovic, ai box per il grave infortunio dello scorso anno, ha annunciato un'importante collaborazione con Netflix. Sul profilo Instagram dello svedese è stato postato il trailer di "The soccer football movie", un film animato in uscita proprio sulla piattaforma streaming domani 9 novembre. Ibrahimovic sembrerebbe il protagonista delle vicende, con tanto di doppiaggio svolto dal campione rossonero.Dove vedere Cremonese-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?