Capuano: “Milan in Europa League con la possibilità di vincerla”

Attraverso il proprio account Twitter, Giovanni Capuano ha parlato del Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League e la retrocessione in Europa League. Il noto giornalista ha elogiato Stefano Pioli, sottolineando la bontà dei cambi fatti a partita in corso, e ha ammesso che vi sia una possibilità per il Milan di vincere l'Europa League. Ecco le parole di Capuano.