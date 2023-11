Capello: “Non riesco a vederti, soffro”. E Sinner: “Proprio come mia madre”

Le reazioni al successo di Jannik Sinner sono state parecchie, ma probabilmente quella di Fabio Capello, ex allenatore del Milan, supera tutte le altre. Come si vede da un video pubblicato su 'X' da 'Sky Sport' l'ex tecnico rossonero ha detto al tennista: "Non riesco a vederti perché soffro". Ed è arrivata anche la pronta risposta: "Proprio come mia madre". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Turchia: "Diavolo interessato a Kadioglu" >>>