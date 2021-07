Calhanoglu, le vecchie abitudini: spunta il ‘like’ alla foto del Milan

Come noto Hakan Calhanoglu è ormai un giocatore dell'Inter. Eppure il turco non dimentica il Milan, almeno su Instagram...

Dopo una lunga trattativa per il rinnovo, Hakan Calhanoglu ha deciso non solo di salutare il Milan, ma lo ha fatto trasferendosi dai rivali dell'Inter. Una mossa che i tifosi rossoneri non hanno ovviamente preso bene, soprattutto visto un ingaggio praticamente simile all'offerta del Milan, mai accettata negli ultimi mesi. Quattro anni di militanza non si possono però dimenticare in un solo mese. Ecco perché l'ex numero 10 del Diavolo ha fatto sentire la presenza su Instagram. Ecco il like messo al post del giovane calciatore della Primavera, oggi aggregato in Prima Squadra, Milos Kerkez. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud a un passo, offerta del Milan per Isco