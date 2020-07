Calhanoglu lascia il Milan? Il turco risponde così su Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di oggi sono emerse alcune voci su un possibile addio di Hakan Calhanoglu. Il motivo? Il numero 10 del Milan vorrebbe ritornare in Germania perché sente nostalgia di casa: uno stato d’animo che Lipsia e Hertha Berlino potrebbero sfruttare a loro favore perché interessate al turco. Queste indiscrezioni hanno infastidito il giocatore che, attraverso una story Instagram, ha voluto sottolineare come quanto emerso sia chiaramente una ‘fake news’. Sospiro di sollievo per i tifosi del Milan?

