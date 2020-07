Calciomercato Milan – Calhanoglu, nostalgia Germania: rinnovo a rischio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Attenzione all’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola. Secondo la ‘Rosea’ Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, non vorrebbe rinnovare il contratto con i rossoneri in scadenza nel 2021. Il motivo è semplice: il turco, nato e cresciuto in Germania, avrebbe nostalgia di ‘casa’ e vorrebbe ritornare laddove è diventato un calciatore vero. Una brutta notizia per il Milan visto che Calhanoglu è ormai diventato una certezza assoluta dopo qualche anno in cui ha riscontrato diverse difficoltà di ambientamento.

