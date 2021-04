Calhanoglu, che gioia! Nato il suo secondo figlio: “Benvenuto” (FOTO)

E' nato il secondo figlio di Hakan Calhanoglu. Ecco la gioia del numero 10 del Milan condivisa attraverso il suo profilo Instagram

Fiocco blu in casa Calhanoglu. Il numero 10 del Milan, nella giornata di ieri, era volato in Germania per stare vicino a suo moglie in vista dell'imminente nascita del secondogenito. Tutto è andato per il meglio, con il turco che non ha trattenuto la sua gioia attraverso il proprio profilo Instagram. "Benvenuto mio caro figlio" il messaggio breve, ma ricco di significato. Auguri dalla redazione di PianetaMilan.it Hakan! Intanto Ibrahimovic è pronto a firmare il prossimo rinnovo con il Milan: ecco quando >>>