Calhanoglu cambia mestiere: diventa cantante per ‘The Voice Turchia’ (Video)

Calhanoglu, ecco la performance canora

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Hakan Calhanoglu rinuncia alla carriera da calciatore per diventare cantante? E’ successo per una notte. Il numero 10 del Milan, nel corso di ‘The Voice Turchia’, ha dato sfoggio delle sue qualità canore, mostrando anche qualche passo di danza interessante. Di certo il canto gli riesce peggio rispetto ad una punizione o ad un calcio d’angolo, ma la simpatia con la quale si è messo in gioco va comunque sottolineata. Ecco il video.

