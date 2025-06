Calciomercato Milan, Javi Guerra idea viva: intanto lui segna così | Video

È in corso di svolgimento, infatti, in Slovacchia, l'Europeo Under 21, che vede al via anche l'Italia, brava a raggiungere i quarti di finale. Nella giornata di sabato 21 giugno ci sono state due sfide piuttosto interessanti, una delle quali, quella delle ore 21:00, ha visto impegnate Inghilterra e Spagna. Alla fine a spuntarla è stata la prima, ma tra gli iberici si è messo in luce come detto Javi Guerra, che nel 3-1 finale ha siglato il gol della bandiera, mostrandosi freddo dal dischetto e trasformando il rigore.