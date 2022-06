Mercato Milan – Indizi social: Renato Sanches e Leao insieme a Lisbona

Rafael Leao e Renato Sanches insieme, almeno per una notte. Non al Milan ma a Lisbona, al Rock in Rio, festival ispirato a quello brasiliano

Carmelo Barillà

Rafael Leao e Renato Sanches insieme, almeno per una notte. Non al Milan ma a Lisbona, al Rock in Rio, un festival portoghese ispirato a quello brasiliano. Due imperdibili weekend all'insegna della musica ai quali gli appassionati non vogliono mancare. Così anche Renato Sanches e Rafael Leao si sono ritrovati per parteciparvi. Nessuna foto uno accanto all’altro, forse anche per evitare voci, ma la location delle loro stories Instagram non lascia molto spazio ad interpretazioni.

Storia Instagram Renato Sanches

Storia Instagram Rafael Leao

I tifosi del Milan, intanto, sperano che Renato Sanches e Leao si ritrovino insieme in rossonero nella prossima stagione. Il centrocampista portoghese, infatti, è uno degli obiettivi di mercato del Diavolo. L'inserimento del PSG potrebbe far saltare una trattativa ben avviata, ma chissà che Leao non abbia provato a convincere il connazionale a scegliere il Milan comunque. Nel frattempo, gli indizi social fanno sognare. Dopo i tanti like di Renato Sanches ai post di Leao, arrivano le foto nella stessa location. A distanza, per ora, ma magari tra qualche settimana molto più vicini.