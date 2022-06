Mercato Milan – Pioli blocca la cessione di Gabbia. Su Sanches e Asensio…

L'edizione odierna de 'La Repubblica' analizza il mercato sia in entrata che in uscita del Milan . Secondo il quotidiano, Stefano Pioli avrebbe bloccato la cessione di Matteo Gabbia . Il giovane difensore piace molto alla Sampdoria , club che continua a monitorare il classe '99. Inoltre non è da escludere che i rossoneri possano rilanciare per far rinnovare il contratto ad Alessio Romagnoli , in scadenza tra tre giorni e destinato a vestire la maglia della Lazio .

Non mancano i rumors intorno alle posizioni di Renato Sanches e Marco Asensio. Il centrocampista portoghese è stato individuato dal Milan come il sostituto del partente Kessie, ma la trattativa si è complicato. Inoltre sul classe '96 c'è anche il forte interesse del PSG. Proprio per questo motivo i rossoneri si guardano intorno e avrebbero individuato in Douglas Luiz dell'Aston Villa l'alternativa al calciatore del Lille. Riguardo Asensio, invece, non sarà facile acquistarlo dal Real Madrid. Nonostante sia in scadenza nel 2023, i blancos chiedono 25 milioni di euro per una sua cessione. Inoltre il giocatore vorrebbe guadagnare più dei cinque milioni di euro che in questo momento percepisce dal club madrileno. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.