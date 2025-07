La telenovela relativa al possibile arrivo di Ardon Jashari al Milan non si placa nemmeno nel giorno del suo compleanno. La posizione del club rossonero è molto chiara ed è stata espressa da ben due dirigenti. Prima lo ha fatto il direttore sportivo Igli Tare: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre". E poi è arrivata la sottoscrizione del presidente Paolo Scaroni: "Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi".