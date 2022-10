Calabria: “Tutto ciò che è negativo è un’opportunità per crescere” | News

E' durata appena 37 minuti la gara di Davide Calabria contro l'Empoli. Il capitano del Milan ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco del 'Castellani' a causa di un brutto infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire in barella. Non si sa ancora con precisione l'entità del sinistro, ma probabilmente dovrà stare fermo per diverse settimane. Intanto Calabria non si perde d'animo e, attraverso una storia su Instagram, ha pubblicato una frase di Kobe Bryant. "Tutto ciò che è negativo – pressione, sfide – per me è un'opportunità per crescere", questa la bella frase apparsa sul suo profilo social. Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.