Calabria, parole da capitano vero: “Non abbiamo paura delle grandi sfide”

Persiste la delusione dopo il pareggio-beffa contro la Roma. E deluso lo è sicuramente Davide Calabria, il quale ha pubblicato delle parole da capitano vero su Instagram. Ecco cosa ha scritto il terzino del Milan: "Arrabbiati e delusi per il risultato finale. In un momento storico sempre più mediatico, dove bisogna creare sempre dei problemi, mi piace sempre guardare la realtà. Meritavamo senza dubbio la vittoria, non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. La strada è in salita ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide. Lo abbiamo sempre dimostrato. Il compattarsi ancora di più ed uscire al meglio nei momenti più delicati, insieme. Sarà un campionato ancora più difficile ed avvincente, non vediamo l'ora di scendere in campo per proseguire il nostro percorso. Daremo tutto quello che possiamo, come sempre, per arrivare a competere dove spetta a questa squadra. Testa alta e avanti tutta, oggi ancor di più".