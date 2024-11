Dopo il match Cagliari-Milan, Leao, oltre ad aver annunciato di esser diventato padre di Leonardo e Thiago, ha anche pubblicato un post su Instagram con alcuni scatti della partita ed ha scritto il seguente messaggio: "Highs And Lows… but I know what I'm doing!!". Ovvero "Alti e bassi, ma so cosa sto facendo!!". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Disastro Pavlovic: ecco chi può prenderne il posto a gennaio >>>