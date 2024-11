Cagliari-Milan: da Emerson Royal tenero messaggio social per Leao

Ieri pomeriggio la partita della dodicesima giornata di Serie A Cagliari-Milan è finita 3-3 ed Emerson Royal, così come tutta la difesa rossonera, si è reso protagonista in negativo della sfida contro i rossoblù. Arrivato quest'estate dal Tottenham per 15 milioni di euro, il terzino destro brasiliano in rarissime occasioni ha offerto delle buone prestazioni individuali.