Buon compleanno a Sebastiano Rossi, sono 58 per l’ex portiere del Milan

Sebastiano Rossi , ex portiere del Milan, compie oggi 58 anni . Nato a Cesena il 20 luglio 1964, Rossi giocò con il Milan per 12 stagioni, dal 1990/1991 fino al 2001/2002, collezionando in totale 330 presenze . Con la maglia del Diavolo, Sebastiano Rossi vinse quasi tutto. Il suo palmarès parla di 5 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Coppa Intercontinentale, gli è mancata la Coppa Italia. Il Milan gli ha dedicato un post sui social con scritto: “Tanti auguri a una leggenda rossonera!”.

Da quando ha smesso di giocare, Sebastiano Rossi ha fatto parlare ancor più di sé e sempre per episodi piuttosto spiacevoli. Nel 2005 viene accusato di minacce, porto d’armi improprio e lesioni, nel 2006 di sequestro e violenze, Nel 2011, visibilmente ubriaco, entra in un bar di Cesena con un sigaro. Invitato a smettere di fumare dalla barista, per tutta risposta le getta il sigaro in faccia. Un maresciallo in borghese interviene e Rossi gli assesta un pugno in faccia, facendosi 56 giorni di carcere. Nel luglio del 2014 viene indagato insieme ad altre 17 persone per possesso e spaccio di cocaina.