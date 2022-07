Buon compleanno a Jaap Stam, per l’ex Milan sono 50: gli auguri del club

L’ex difensore di Lazio e Milan Jaap Stam compie oggi 50 anni. I rossoneri lo hanno festeggiato con un post sul proprio account social

Carmelo Barillà

La carriera di Stam

Nato a Kampen, in Olanda, nel 1972, iniziò la carriera nella squadra locale del DOS Kampen prima di firmare con l'FC Zwolle. Dopo un'ottima stagione da titolare nella seconda serie olandese, Stam si trasferì all'SC Cambuur, squadra dell'Eredivisie. Per il gigante Orange arrivarono poi il Willem II e la grande chiamata del PSV Eindhoven. Nel 1998 la prima avventura lontano dalla patria: approda al Manchester United di Sir Alex Ferguson.

Nell'agosto 2001, per compensare gli onerosi acquisti di Verón e Van Nistelrooy, i Red Devils lo cedettero alla Lazio, accettando la sostanziosa offerta della società biancoceleste da 48 miliardi di lire. Dopo qualche problema di ambientamento e fisico, venne trovato positivo al nandrolone, con una conseguente squalifica di cinque mesi, ridotta in seguito a quattro. Con l'avvento di Roberto Mancini in panchina, però, diventò una colonna portante della difesa della Lazio insieme a Sinisa Mihajlovic.

Il 17 maggio 2004, giorno della vittoria del suo 17° scudetto, il Milan annunciò l'acquisto di Stam dalla Lazio per 10,5 milioni di euro. Ancelotti lo utilizzò sia da centrale che da terzino destro nelle sue due stagioni in rossonero. Il 6 aprile 2005 realizzò il suo primo gol in maglia rossonera, sbloccando di testa il derby contro l'Inter nel quarto di finale di andata di Champions League. Sempre contro i nerazzurri anche la seconda rete col Milan: nel derby d'andata del 2005-2006 perso 3-2. Nel 2006 il passaggio all'Ajax, dove i continui problemi fisici lo costrinsero al ritiro prematuro il 29 ottobre del 2007.

Con la nazionale dell'Olanda ha disputato 66 partite realizzando 3 gol. Nel 2009, invece, Stam ha iniziato la carriera da allenatore. Zwolle, come tecnico ad interim e vice, poi le Giovanili dell'Ajax. Nel 2013 un ruolo di assistente con i Lancieri, poi il Jong Ajax. Un biennio al Reading, in Inghilterra, poi il ritorno in patria, allo Zwolle, stavolta da allenatore in prima. Qualche mese al Feyenoord nel 2019, poi la doppia avventura in MLS sulla panchina del Cincinnati, conclusasi nel settembre del 2021. Con il Milan ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2004. Oggi per Stam sono 50 anni, mezzo secolo. Buon compleanno al gigante olandese.