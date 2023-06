Brahim Diaz al Milan: “Vi saluto con nostalgia. Non vi dimenticherò”

"Caro Milan, oggi mi tocca dirti addio e ringraziarti per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Fin dal primo istante in cui ho indossato questa maglia, sapevo di trovarmi in un luogo speciale. I miei compagni. Voi siete stati come una famiglia per me, perché abbiamo condiviso risate, lacrime e successi. Mi avete insegnato il vero significato dello sforzo e del lavoro di squadra. Grazie di cuore anche al mister, allo staff, ai medici e alle persone del club. E a voi tifosi, cosa posso dire!? Siete i migliori. Con il vostro sostegno e la vostra passione, ci avete spinto in ogni partita. I vostri cori e la vostra energia hanno reso ogni momento sul campo indimenticabile. Sono davvero grato per tutto l’amore e l’incoraggiamento che mi avete dimostrato durante il mio tempo qui. So che sia nei momenti belli sia in quelli difficili continuerete a tifare e sostenere questa squadra . Questo addio non significa che vi dimenticherò. Porterò sempre nel mio cuore i ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, come i gol importanti, le vittorie emozionanti e i pazzi festeggiamenti. Ma anche i momenti difficili che ci hanno reso più forti come squadra. Vi saluto con nostalgia, ma anche con emozione per ciò che verrà". LEGGI ANCHE: Capolavoro di Guardiola a Istanbul. Cosa può imparare il Milan?