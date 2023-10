BVB-Milan, Salvini: “Sbagliamo gol fatti. Calabria e Pobega…” | FOTO

Il Milan pareggia per 0-0 sul campo del Borussia Dortmund. A commentare la partita anche il tifoso rossonero Matteo Salvini

Altro pareggio per 0-0 del Milan: i rossoneri non riescono a segnare contro il Borussia Dortmund che riesce a mantenere la porta inviolata nonostante il buon secondo tempo dei rossoneri. Nel post partita della sfida in Germania, sono stati molto a commentare la gara tra il Diavolo e i gialloneri. Anche Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, ha voluto dire la sua.