Bonucci, i figli indossano la maglia del Milan: il suo commento (FOTO)

Leonardo Bonucci, ex calciatore del Milan, ha pubblicato una foto dei suoi figli che indossano la maglia rossonera. Il suo commento

I tifosi del Milan non ricordano Leonardo Bonucci con troppo affetto. Dopo un clamoroso passaggio dalla Juventus al Milan, avvenuto nell'estate del 2017, il difensore ha fatto dietrofront, ritornando alla Juventus dopo un solo anno rossonero, trascorso peraltro da capitano. Un parentesi che, evidentemente, non ha lasciato molto nel cuore zebrato del numero 19. Un'affermazione che potrebbe valere per lui, non certo per altri componenti della sua famiglia. Come mostrato dal capitano azzurro attraverso una story Instagram, i suoi figli, infatti, pare siano rimasti ancorati proprio a quell'estate del 2017 nonostante i tanti anni bianconeri del papà. Bonucci, dal canto suo, non vuole influenzare le loro scelte e commenta: "Liberi di.". I colori rossoneri sono difficili da dimenticare, i Bonucci junior lo testimoniano nonostante le scelte del proprio papà. Ecco la foto.