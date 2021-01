Bologna-Milan, rossoneri in treno verso l’Emilia: le immagini (FOTO)

Bologna-Milan, il viaggio in treno dei rossoneri

Dopo la comunicazione dei convocati di Stefano Pioli, la squadra è partita alla volta di Bologna in vista del match di domani pomeriggio alle ore 15. Un viaggio che, nonostante la negatività a Covid, non vede tra i passeggeri Hakan Calhanoglu. Il turco rimarrà a Milano per recuperare al meglio dopo due settimane di virus, in cui ha mostrato diversi sintomi. Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative al viaggio in treno dei rossoneri. Ecco le foto.

