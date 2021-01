Bologna-Milan, Calhanoglu non ci sarà: arriva la conferma / Serie A News

Bologna-Milan, Calhanoglu non ci sarà

Nonostante la negatività al Covid, Stefano Pioli non ha convocato Hakan Calhanoglu per la sfida contro il Bologna. Una scelta dovuta all’incertezza sulla tempistica dell’iter che i giocatori devono affrontare dopo la guarigione dal virus. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, però, c’è la conferma: il numero 10 rossonero non raggiungerà la squadra in Emilia. In questo modo Calhanoglu avrà il tempo di recuperare al meglio per il prossimo impegno in campionato contro il Crotone. Ecco la lista dei convocati diramata da Stefano Pioli >>>