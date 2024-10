Bologna-Milan rinviata? L’assurdo post di Ibrahimovic all’improvviso

Poco fa è arrivata la decisione ufficiale del rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan , gara della nona giornata di campionato che si sarebbe dovuta giocare domani alle 18:00, ma a Zlatan Ibrahimovic pare non importare più di tanto, mentre i tifosi si dannano e discutono su motivazioni e sensatezza di questa scelta. Una decisione che suona come campanello d'allarme sul peso politico del Milan in Serie A, con Ibrahimovic che dovrebbe preoccuparsi estremamente di questo.

Infatti lo svedese, proprio pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale, ha pubblicato su Instagram, come si può vedere in alto, un post con una sua foto con la giacca di pelle e la scritta "Fonzie". Chiaro il riferimento al personaggio di Happy Days, solito usare una giacca di pelle. Una scelta a dir poco singolare e discutibile, visto che il Milan era totalmente contrario al rinvio della partita e sarà un danno non da poco per i rossoneri, visto che sul piano sportivo dovranno rinunciare a due giocatori in vista della grande sfida di martedì. Però meglio fare un post così e dimostrare, ancora una volta, di non aver ben presente l'importanza del ruolo. LEGGI ANCHE: Ufficiale, la decisione su Bologna-Milan >>>