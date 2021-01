Bologna-Milan, il messaggio di Ibrahimovic su Instagram

Bologna-Milan, Ibrahimovic così su Instagram nel post

Una vittoria import-ante. Bologna-Milan finisce 1-2 e i rossoneri restano primi in classifica. Una partita dominata per tre quarti, ma sofferta nel finale. I gol, entrambi frutti di calcio di rigore per il Milan. Il secondo trasformato da Franck Kessie, il primo ribadito in rete da Ante Rebic dopo l’errore di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, però, è stato comunque autore di una buona partita, che lo ha portato in ogni caso ad autocelebrarsi, come di consueto, nelle storie su Instagram: foto in primo piano e scritta: “Benjamin Button”. Perché in effetti sembra non invecchiare mai.

Non solo però. Lo svedese ha pubblicato anche un’altra storia, ben più significativa. Nella foto si vede Ibra dare la mano a Kessie dopo che l’ivoriano classe 1996 ha segnato il rigore. Tra i due pugni, un cuore. Una storia ricca di messaggi: da Ibra che si dimostra ancora una volta tutt’altro che razzista, fino allo scambio di rigori senza troppi problemi tra i due.

LE PAROLE DI PIOLI >>>