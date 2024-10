Il Milan, come già avvenuto in passato, anche in questa occasione si è mostrato molto sensibile e ha deciso di prendere parte ad un'iniziativa per aiutare le vittime colpite dell'alluvione. In queste ore, come noto, l'Emilia-Romagna è tornata ad essere tormentata da questa calamità naturale che ormai, purtroppo, è diventata una costante per questa regione. Dal momento in cui sabato 26 ottobre i rossoneri giocheranno contro il Bologna, il club ha deciso di unirsi all'appello dei felsinei. Tutte le maglie indossate dai calciatori nel corso del match verranno poi messe all'asta. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana di Bologna.