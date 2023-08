Bologna-Milan 0-2, la gioia di Calabria: “L’inizio che volevamo, insieme!”

Avere un capitano che si comporti da leader in campo è molto importante, soprattutto per le grandi squadre. Una figura carismatica che sappia "dare la scossa" ai compagni e li sappia incitare nel momento giusto può cambiare le sorti di una partita ed è quindi di importanza primaria avere un'uomo simile nella propria formazione. Il Milan ne ha uno molto importante ed è Davide Calabria. Uomo simbolo di questo Diavolo ha trascorso la sua intera carriera in rossonero.