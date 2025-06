Boca Juniors, Marco Pellegrino si presenta: “Un sogno che si avvera”

Oltre quella di Tijjani Reijnders, nella giornata di ieri è arrivata anche l'ufficialità della cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors. Il giovane difensore argentino si è reso protagonista di una grande stagione in prestito dal Milan all'Huracan, attirando su di sè le attenzioni degli Xeneizes che, in vista del Mondiale per Club, hanno chiuso l'operazione in entrata. Pellegrino lascia il club rossonero dopo aver giocato una sola partita con la maglia del Diavolo e dopo i prestiti con Salernitana, Independiente e Huracan.