Biasin punzecchia: “Inter? 185 milioni da due big, il Milan 0, ma…”

Fabrizio Biasin ha parlato delle cessioni di Inter e Milan in questo calciomercato, punzecchiando la dirigenza rossonera per la gestione dei casi Donnarumma e Calhanoglu. Come noto, il portiere ed il centrocampista hanno lasciato il Diavolo a parametro zero. L'Inter, invece, ha venduto Hakimi al PSG per 60 milioni di euro più bonus e sta per completare la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115.