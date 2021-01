Bennacer: “Orgoglioso per il premio, grazie a tutti per i voti”

Bennacer, la sua gioia sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Grande soddisfazione per Ismael Bennacer, premiato da ‘France Football’ come miglior giocatore maghrebino del 2020. Un premio vinto contro due giocatori del calibro di Riyad Mahrez e Hakim Ziyech, il che rende ancora più prestigioso il riconoscimento personale. Il centrocampista del Milan, sui suoi profili social, ha voluto così ringraziare tutti coloro che hanno votato per lui. Ecco il post.

“Orgoglioso di essere stato eletto giocatore maghrebino dell’anno 2020, grazie a tutti per i vostri voti”.

