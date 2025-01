Bennacer decisivo contro il Girona: l’algerino torna protagonista e festeggia sui social

Bennacer è stato uno dei migliori in campo, giocando con personalità e intensità. La sua prova è culminata in un momento decisivo: un recupero fondamentale a centrocampo, da cui è nata l’azione che ha portato al gol del definitivo 1-0 firmato da Rafael Leão. Una giocata che ha dimostrato come l’algerino stia progressivamente tornando alla sua forma migliore, risultando ancora una volta un elemento chiave per la squadra.