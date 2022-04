Bennacer, 100 presenze con il Milan: premiato dalla dirigenza (FOTO)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha celebrato le 100 presenze di Ismael Bennacer. L'algerino è stato premiato a Milanello

In occasione della sfortunata sconfitta nel derby di Coppa Italia, Ismael Bennacer ha toccato quota 100 presenze con la maglia del Milan. Un traguardo importante per l'algerino, arrivato nell'estate del 2019 dall'Empoli per poco più di 15 milioni di euro. Come testimonia il club rossonero sul proprio profilo Twitter, Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis gli hanno consegnato un premio speciale per celebrare l'occasione. Ecco le foto. Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato